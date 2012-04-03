Медведев: развитие политсистемы не остановить даже главе РФ (ВИДЕО)

В России, несмотря на то, что развитие политической системы в самом начале пути, его уже не остановить, оно будет идти вне зависимости от того, кто руководит страной, заявил президент РФ Дмитрий Медведев во вторник.

Это заявление глава государства сделал сразу после подписания нового закона о политических партиях.

"Не сомневаюсь, что мы еще в самом начале пути. Развитие политической системы не остановить, и она будет развиваться безотносительно к тому, кто и на каких должностях находится", - заявил в присутствии представителей инициативных групп по созданию политических партий президент РФ, передает ИТАР-ТАСС.

Глава российского государства выразил удовлетворение тем, как проводилась работа над совершенствованием законопроекта о регистрации политических партий: очень активно, высказывались разные точки зрения. По мнению Медведева, закон еще будет совершенствоваться.

Президент России отметил и мудрую позицию политических партий, представленных в Госдуме, которые поддержали законопроект.

"АН" писали, о том, что закон о либерализации политической системы РФ, подписанный Дмитрием Медведевым во вторник, вступит в силу с 4 апреля, когда он будет опубликован в официальной прессе.