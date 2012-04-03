Путин обсудит с руководством ОНФ задачи и планы действий после выборов

Премьер-министр РФ Владимир Путин, победивший на выборах президента, сегодня обсудит с членами Федерального координационного совета Общероссийского народного фронта (ОНФ) задачи и планы действий в условиях активизации политической жизни в России.

"ОНФ за время, прошедшее после его создания (май 2011 г.), доказал свое право на существование как эффективный формат взаимодействия общества и власти, консолидации для решения актуальных проблем страны".

Участники встречи подведут итоги работы присоединившихся к ОНФ организаций в ходе кампании по выборам президента Российской Федерации, обсудят планы и задачи предстоящих действий.

"Механизм ОНФ тем более востребован в формирующихся после выборов 4 марта новых условиях активизации политической жизни страны", - подчеркивается в сообщении.

Ожидается, что основное внимание в ходе встречи будет уделено взаимодействию с органами власти на региональном и муниципальном уровнях - там, где формируются основные запросы граждан.

Путин и представители координационного совета обсудят также перспективы участия организаций ОНФ в законодательной работе, в том числе через механизмы общественного обсуждения законопроектов в соответствующем разделе сайта российского правительства .

Сейчас в разделе "Система общественной экспертизы законопроектов "Открытое правительство" на обсуждении находятся три проекта законов, в том числе "О контроле за расходами" чиновников.