Медведев поздравил Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Президент России Дмитрий Медведев направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов Российской Федерации и Белоруссии, который отмечается сегодня.



Медведев в телеграмме отметил, что Россию и Белоруссию связывают общие духовные корни, многовековые традиции дружбы и добрососедства.

"Опираясь на этот прочный фундамент российско-белорусских союзнических отношений, мы успешно развиваем всестороннее обоюдовыгодное партнерство, добиваемся ощутимых результатов в торгово-экономической сфере, координируем подходы по широкому кругу вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в телеграмме.

Медведев считает, что реализация потенциала двустороннего взаимодействия будет и впредь способствовать решению задач по укреплению демократических основ государственности и социально-экономической модернизации двух стран.

"Большое значение в этом контексте придаем дальнейшему углублению интеграционных процессов. Эффективная работа Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, формирование Единого экономического пространства трех стран и - в перспективе - Евразийского экономического союза призваны создать благоприятные условия для устойчивого экономического развития государств-участников этих объединений, повышения благосостояния и качества жизни граждан", - говорится в послании.

Российский президент отметил, что осуществление намеченных планов отвечает интересам РФ и Белоруссии, послужит упрочению общеевропейской стабильности и безопасности. Президент РФ пожелал белорусскому народу мира, успехов и процветания.



