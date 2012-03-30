На пост губернатора Подмосковья предложат Шойгу, Пархоменко и Ходырева

Президиум Генсовета партии «Единая Россия» решил предложить на пост губернатора Московской области кандидатуры главы МЧС Сергея Шойгу, главы подмосковного Реутова Игоря Пархоменко и заместителя председателя правительства Московской области Игоря Ходырева.

Сегодня эти кандидатуры будут представлены президенту РФ Дмитрию Медведеву.



Ранее предполагалось, что кандидатом в главы столичного региона может быть сопредседатель высшего совета «Единой России» Сергей Шойгу, глава Минрегиона Виктор Басаргин, председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, глава Минтранса Игорь Левитин, а также председатель СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, срок полномочий губернатора Московской области Бориса Громова истекает 11 мая.

Громов будет работать на посту губернатора региона до истечения срока полномочий, до мая.