Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни назвал Россию "врагом номер один".





"Россия, без сомнения, наш геополитический враг номер один", - заявил бывший губернатор Массачусетса Ромни в интервью телеканалу CNN. По словам кандидаты в американские президенты, "Россия поддерживает всех самых ужасных игроков" на международной арене.





Журналисты уточнили у республиканца, считает ли он, что Россия является большим врагом для Соединенных Штатов, чем Иран или КНДР. Митт Ромни ответил, что самую большую угрозу для мира представляет ядерный Иран, ядерная программа КНДР также представляет угрозу.

Но, по словам политика, Россия, являясь сильной ядерной державой, как и Китай, всегда заступается за самые худшие режимы в мире. По словам Ромни, Москва является более значимым мировым игроком, и поэтому представляет из себя противника с геополитической точки зрения.





Критические комментарии в адрес России Ромни высказал, отвечая на вопрос о заявлении Барака Обамы, сделанном им на встрече с Дмитрием Медведевым в Сеуле. Ромни упрекнул Обаму в уступках России.





"АН" писали, что Обама сказал Дмитрию Медведеву, что в случае переизбрания сможет "проявить большую гибкость" в вопросах развертывания системы ПРО НАТО в Европе.





Выборы президента пройдут 6 ноября 2012 года. От Республиканской партии сейчас наиболее вероятным кандидатом в президенты США считается Митт Ромни.



