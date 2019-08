Список белорусских бизнесменов и компаний, на которых будут распространятся новые санкции ЕС, опубликовал накануне Official Journal of the European Union - официальное издание Европейского союза

Ограничения предусматривают замораживание счетов компаний и запрет на въезд в ЕС.

Всего в документе содержится 12 фамилий: Юрий Чиж (бизнесмен); Анатолий Тарнавский (бизнесмен); Елена Жук (судья); Дмитрий Лутов (прокурор); Хазалбек Атабеков (руководитель белорусского спецназа); Олег Чернышев (командир группы "Альфа"); Александр (Алексей) Opлов (сотрудник КГБ); Иван Санько (сотрудник КГБ); Дмитрий Сухов (сотрудник КГБ); Павел Траулько (пресс-секретарь Следственного комитета); Сергей Алейников (сотрудник исправительной колонии №17 города Шклова); Вадим Шаменов (сотрудник исправительной колонии №17 города Шклова).

Таким образом в списки попали представители бизнеса, судебной системы, высокопоставленные сотрудники КГБ и руководство исправительной колонии № 17.

Кроме того, санкции введены в отношении 29 компаний. В списке значатся названия 18 компаний, отношение к которым имеет Юрий Чиж.

Компании в отношении которых введены санкции ЕС: "Трайпл"; "НефтеХимТрейдинг"; Березовский комбинат силикатных изделийТрайпл-Техно; Простормаркет; Ракаўскi бровар; футбольный клуб "Динамо-Минск"; курорт "Логойск"; "Юнивест-М"; "Юнис-Ойл"; "ЮнивестСтройИнвест"; "Деловая сеть"; "Системы инвестиций и инноваций"; "Сен-Ко"; "БТ Инвест"; завод "Аквадив"; "Белтех Холдинг"; "Техносоюзприбор"; "Спецприборсервис" и другие компании. Ознакомится с документом Евросоюза можно здесь.

Интересно, что в официальном документе ЕС содержится множество опечаток. Вероятно, большая часть информации взята из СМИ, сообщает tut.by.

"АН" писали, что сейчас в списке представителей белорусского государства, чей въезд в ЕС запрещен и чьи активы на его территории должны быть заморожены невъездных около 240 фамилий и более 30 компаний.

Напомним, 23 марта пресс-секретарь МИД заявил, что белорусская власть вынуждена незамедлительно приступить к реализации комплекса мер реагирования в ответ на санкции. О каких именно мерах реагирования идёт речь не уточнялось.

О том, что ЕС готовится ввести санкции против белорусских чиновников, предпринимателей и компаний, стало известно с января 2012 года. В этот период времени стали напряжёнными дипломатические отношения между сторонами. ЕС обвиняет президента Беларуси Александра Лукашенко в установлении диктатуры, а также в нарушении прав человека в республике. В настоящий момент все послы стран ЕС покинули представительства в Минске.