Спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннан прибыл в Москву

В Москву по приглашению российской стороны в субботу прибыл спецпосланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннан. Самолет со спецпосланником на борту приземлился в аэропорту Домодедово.

25 марта Кофи Аннан будет принят президентом России Дмитрием Медведевым. Кроме того, запланирована его беседа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность предстоящих контактов с Кофи Аннаном.

"Россия с самого начала поддержала его назначение на этот пост, учитывая его политический опыт, в том числе как бывшего генерального секретаря ООН, а также наработанную им высокую репутацию в урегулировании ряда региональных кризисных ситуаций", — напомнили в министерстве, передает РосБалт.

"Встречи с Кофи Аннаном будут сфокусированы на анализе путей выработки мирного урегулирования внутрисирийского конфликта, — подчеркнули в МИД РФ. — Именно в этом состоит главная задача миссии спецпосланника".

"АН" писали, что в субботу МИД РФ выступил с резким осуждением резолюции Совета ООН по правам человека по Сирии, принятой накануне за попытку взвалить всю ответственность за кризис в САР на правительство. Ее поддержали 41 делегация, Китай, Куба и Россия проголосовали "против", Эквадор и Уганда воздержались.

Напомним, 21 марта Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление, выражающее "полнейшую поддержку" предложениям, выдвинутым спецпосланником по урегулированию ситуации в Сирии Аннаном. В заявлении, которое в отличие от резолюции не имеет силы обязательного исполнения, президента Сирии Башара Асада и представителей сирийской оппозиции призывают "по доброй воле" работать с Аннаном, чтобы немедленно реализовать его план из шести пунктов по разрешению кризиса в Сирии.

Одним из предложений Аннана является "прекращение всех форм вооруженного насилия всеми сторонами конфликта под наблюдением ООН, начиная с вывода сирийских войск из крупных городов страны". В документе также предлагается "обеспечить доставку гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от вооруженного противостояния и освободить незаконно задержанных людей".

Ранее Аннан получил от сирийского президента Башара Асада ответ на свои предложения по разрешению конфликта. По мнению Аннана, в этом послании официальный Дамаск не до конца разъяснил свою позицию относительно поднятых дипломатом вопросов.