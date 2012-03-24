Медведев: времена размежевания европейского сообщества канули в Лету

Нужно исключить любые лазейки для действий в обход полномочий Совета Безопасности ООН, для использования силы без его санкций, а такие попытки регулярно предпринимаются, заявил президент России Дмитрий Медведев.

Президент РФ выразил убеждение в том, что времена размежевания европейского сообщества ушли в прошлое. Тем более важно, чтобы любые инициативы и действия, даже в том числе поддерживаемые большинством, не попирали международное право и демократический порядок принятия решений.

"Мы против стремления диктовать суверенным государствам рецепты решения имеющихся проблем. Не можем согласиться с избирательным подходом к оценке ситуации с правами человека. Такой подход, который обычно основывается на двойственности стандартов, ведёт к девальвации основополагающих принципов международных отношений, да и самого классического понятия демократии, которое все мы впитали ещё в школьные годы или в университетских курсах", - заявил накануне Медведев на конференции Российского совета по международным делам, передает пресс-служба Кремля.

На взгляд главы росссийского государства, недопустимы попытки загнать демократию в прокрустово ложе мировых "монополистов" этого политического госустройства.

"Как можно воспринимать, как принято говорить, "мантры" отдельных государств, которые считают себя главными проводниками демократии, если, скажем, в ливийском, а сейчас и в сирийском сюжете в качестве примера для демократического развития выбираются государства, внутриполитическая жизнь которых регулируется совсем другими нормами? Это или демократия – или не демократия. Самим-то не грустно от этого?", - спрашивает риторически Медведев.

Необходимо отбросить конъюнктурные подходы и дать себе отчёт, насколько глубоки и серьёзны перемены, которые происходят в мире. Только в этом случае, по мнению президента РФ, "мы сможем воплотить идею о единой Европе, без разделительных линий".

Дмитрий Медведев подчеркнул, что "времена размежевания, к счастью, канули в прошлое, им нет возврата".

"Сегодня состояние международной безопасности как никогда ранее зависит от общеевропейского человеческого потенциала. Россия очень дорожит этим национальным богатством, потому что мы многонациональная страна, очень сложная страна и с той системой ценностей, которая складывалась тысячелетиями, которая развивалась и обогащалась во взаимодействии с другими европейскими культурами. Мы понимаем и то, что в основе европейской идентичности лежит наша историческая и духовная общность", - акцентировал президент РФ.