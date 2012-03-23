В Кишиневе сегодня состоится инаугурация нового президента Молдавии Николая Тимофти. Торжественная церемония пройдет во Дворце республики.

На инаугурацию молдавского президента приглашены более 500 гостей, в том числе депутаты и члены молдавского правительства, видные общественные деятели страны, иностранные дипломаты.

После принятия присяги Тимофти возложит цветы к памятнику основателю молдавского государства Штефану чел Маре, примет участие в торжественном приеме по случаю своего вступления в должность, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, 16 марта за кандидатуру Николая Тимофти проголосовали 62 из 101 депутата парламента. Тимофти поддержали все 59 депутатов от правящего Альянса за европейскую интеграцию, а также трое депутатов от Партии социалистов.

Коммунисты выборы бойкотировали, указывая на незаконность парламента, который, по их мнению, еще в декабре 2011 года просрочил выборы президента и должен был распуститься. Коммунисты, которые контролируют 39 из 101 мандата в парламенте, уже заявили, что не признают Тимофти главой государства и будут бойкотировать его инаугурацию.

Новый президент заверил, что примирит власти и оппозицию. Тимофти пообещал бороться с коррупцией и бедностью, интегрировать Молдавию в Европейский союз.

Глава Молдавии высказался за сохранение традиционных дружеских отношений с Россией, решение приднестровской проблемы путем переговоров и замену российских миротворцев в регионе на миссию гражданских наблюдателей под международным мандатом.