Россия и Евросоюз могут ввести безвизовый режим до 2014 года

Россия и Евросоюз могут договориться о переходе на безвизовый режим до зимних Олимпийских игр в 2014 году в Сочи. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

По его мнению, режим может быть введен временно. "Если мы не выйдем на безвизовый режим с ЕС, то очевидно этот режим будет вводиться на временной основе", - отметил Чижов. "Так почему не решить эту проблему до этого?" - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.