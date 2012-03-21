Экс-мэр Москвы Юрий Лужков получил и рассматривает предложение о работе в нефтехимическом подразделении российской финансово-промышленной группы АФК "Система", заявил в среду председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков.

"Он рассматривает предложение и, вероятнее всего, что придет", - сказал Евтушенков в интервью телеканалу "Дождь".

Бизнесмен также отметил, что и после отставки Лужкова продолжает поддерживать с ним дружеские отношения.

Акционерная финансовая корпорация "Система" (основана в 1993 г.) - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, которая инвестирует в и является мажоритарным акционером компаний-лидеров, обслуживающих более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК и нефтехимия, радио и космические технологии, банковский бизнес, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги.

"АН" писали, что в феврале этого года экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что занялся управлением сельскохозяйственными проектами своей жены Елены Батуриной, в настоящее время он восстанавливает старинный конезавод "Веедерн", который находится в Калининградской области.



