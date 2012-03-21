Лебедев готов стать крылом Горбачева при реанимации соцдемпартии

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил в среду, что намерен инициировать воссоздание российской социал-демократической партии, которую он возглавлял в первой половине 2000-х годов.

Горбачев считает, что сейчас очень много путаницы в партийном строительстве, а социал-демократическая партия сможет объединить огромные круги.

"Я готов серьезно взяться за разработку социал-демократического проекта, и прошу тех, кто разделяет социал-демократические взгляды, дать свои предложения: написать в мой фонд письмо - обычное, или по электронному адресу", - сказал он, передает Интерфакс. При этом сам политический самородок во главе партии становиться больше не собирается.

Бизнесмен, владелец "Новой газеты" и The Independent Александр Лебедев тут же объявил, что готов откликнуться на предложение Горбачева.

Несмотря на то, что у Лебедева сейчас отнюдь не простые времена из-за, как он выразился, "наездов на его бизнес" и отсутствия по этому поводу внятных объяснений "сверху", он готов вместе со своими соратниками поддержать единственного президента СССР, если тот пожелает.

Михаил Горбачев - глава КПСС и Советского Союза. Первый и последний президент СССР. Основатель Горбачёв-Фонда. С 1993 года - соучредитель ЗАО "Новая Ежедневная Газета". Имеет ряд наград и почётных званий, наиболее известная из которых — Нобелевская премия мира 1990 года.

Российская объединённая социал-демократическая партия была создана на учредительном съезде 11 марта 2000 года. Михаил Горбачев возглавлял ее в 2001-2004 гг.

