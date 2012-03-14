На пост губернатора Подмосковья вместо Громова прочат Грызлова

На пост губернатора Московской области вместо Бориса Громова, занимающего эту должность с января 2000 года, прочат его тезку - бывшего спикера Государственной думы четвертого и пятого созывов Бориса Грызлова.

Глава Подмосковья Борис Громов может покинуть пост уже до конца марта. Срок полномочий подмосковного губернатора заканчивается в мае 2012 года. В высших эшелонах власти уже ведутся консультации по поводу новой кандидатуры на пост главы столичного региона, пишет РБК daily.

Экс-депутат Мособлдумы Борис Надеждин пояснил такую расторопность властей желанием Кремля осуществить "рокировку" до вступления в силу закона президента РФ Дмитрия Медведева о прямых выборах губернаторов. Среди возможных претендентов на пост губернатора Подмосковья называются имена Бориса Грызлова, полпреда президента в Уральском федеральном округе, выпускника Тобольского медучилища и Йельского университета Евгения Куйвашева и действующего министра транспорта Игоря Левитина, передает РБК.

Газета "Коммерсантъ" приводит другой список кандидатов на пост губернатора. В кандидаты на пост главы Подмосковья прочат: главу Минрегионразвития Виктора Басаргина, главу Минприроды Юрия Трутнева, ивановского губернатора Михаила Меня и первого вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

В Мособлдуме эти слухи предпочитают не комментировать. Заместитель секретаря президиума генсовета "Единой России" Юрий Шувалов заявилю, что пока рано комментировать что-либо. А собеседник, близко знакомый с экс-спикером Госдумы, сообщил, что Грызлову действительно предлагался пост губернатора Московской области, но он якобы от него отказывается.