Кудрин договорился с Прохоровым встретиться и обсудить перспективы

Бывший глава Минфина РФ Алексей Кудрин намерен в «ближайшие недели» встретиться с Михаилом Прохоровым.

В своем микроблоге в Твиттере экс-министр ответил на вопрос, не объединяется ли он с Прохоровым: «Мы договорились с Прохоровым в ближайшие недели встретиться и обсудить перспективы.

Но я сконцентрируюсь на создании Фонда». О своих планах Кудрин рассказал, что он намерен создать Фонд, передает РИА Новости.

«Буду предлагать законы, которые нужно обязательно принять, а так же буду поддерживать рациональные инициативы», - пояснил бывший министр.Кудрин считает, что в настоящее время важнее заниматься «конкретными посильными делами». «Но партии все равно надо создавать», - уточнил он.

Напомним, отставка Алексея Кудрина с поста министра состоялась в сентябре 2011 года, накануне Дмитрий Медведев предложил баллотироваться в президенты в 2012 году премьер-министру Владимиру Путину, а сам подтвердил, что готов стать премьером.

Кудрин заявил, что в правительстве Медведева работать не будет из-за имеющихся у них разногласий по экономической политике. Буквально через день президент подписал указ об отставке Кудрина. После ухода из правительства Кудрин сообщил, что готов участвовать в создании новой правой партии, и выразил готовность поддержать проект организации диалога между обществом и властью.