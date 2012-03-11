Второе место лидера коммунистов Геннадия Зюганова на президентских выборах 4 марта принесло в парткассу 24 миллиона рублей, заявил в воскресенье секретарь Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Согласно закону о выборах президента РФ, за каждый голос, поданный за кандидата от конкретной партии, ей перечислят из госбюджета 20 рублей", - заявил Рашкин, передает Интерфакс.

"Поскольку за лидера нашей партии было подано почти 12,5 млн голосов, то путем несложных арифметических действий мы понимаем, что единовременно партия получит как минимум 24 млн рублей", - добавил депутат Госдумы.

При этом Рашкин выразил недоумение относительно того, куда уйдут средства, заработанные победившим на выборах Владимиром Путиным.

"Непонятно, какую политическую силу: то ли это партия "Единая Россия", от которой сам избранный президент публично дистанцируется, заявляя, что он был и будет беспартийным главой государства, то ли это "Общенародный фронт", который не является юридическим лицом", - вопрошает политик.