«Левые идеи востребованы в обществе»

Выборы президента РФ постепенно становятся историей. Страсти утихают, и наступает время для осмысления. Специально для «АН» на вопрос «Каковы итоги прошедших выборов?» отвечает зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, генерал-майор милиции Татьяна Москалькова:



«Путин выиграл как личность»

- Лидер нашей партии Сергей Миронов признал итоги президентских выборов, и теперь я могу исходить только из этого. Сейчас нам важно осмыслить итоги этих выборов как послание народа и определиться с реализацией этого послания. Президентские выборы показали несколько серьезных моментов. И вот первый из них: Путин выиграл как личность, но не как лидер партии «Единая Россия». Партия взяла на 20% меньше голосов, чем ее лидер. Это означает, что между самой партией и ее лидером имеется огромный разрыв – и в популярности, и в идеологии, и в других моментах. Еще более важное открытие кампании: левые идеи крайне востребованы в обществе! Победа Путина в значительной степени обеспечена тем, что его программные статьи в газетах восприняли большую часть программных положений партии «Справедливая Россия» и коммунистов. Одна из статей прямо указывает на это даже своим заголовком - «Строим справедливость».

«Предвыборные обещания надо выполнять»

- Справедливость - но не единство - обозначена в качестве главной и программной категории для предвыборной кампании. Пока мы не видим архитектуры реализации этой идеи, механизма управления этим процессом, но для начала важно не упустить главный акцент: левые идеи сегодня востребованы в обществе, Путин их берет и продвигает с помощью огромнейшего административного ресурса. Своей программы у него не было, только серия этих программных статей, в которые он включил программу «левых». Здесь я вижу основание для ожидания скорых позитивных перемен, с которыми связывает свои надежды российское общество, ведь предвыборные обещания надо выполнять.

«Назвать первейшие цели»

- Да, механизм реализации этих программных положений сегодня не виден. Но для начала было бы важным хотя бы просто назвать первейшие цели: устранение разрыва между богатыми и бедными, изменение системы налогообложения, введение прогрессивной шкалы налогообложения, изменение системы формирования бюджета и хранения стабфонда за рубежом, противодействие размещению средств в оффшорных зонах и т.п. Отсюда и возможности по поддержке социальных структур, изменение кадровой политики, формирование коалиционного правительства. И если восприняты левые идеи, то должны быть востребованы и идеологи, которые выдвигали эти идеи и знают механизмы их реализации.

«Лидеры могут консолидироваться»

- Еще важный урок, который тоже радует и дает новые надежды: левые лидеры показали, что они хотят и могут консолидироваться. Об этом неоднократно говорил Миронов, а потом уже и Зюганов. Если в ходе кампании по выборам в Государственную думу Геннадий Андреевич отвергал идею объединения усилий, то в процессе президентской кампании эта идея уже получает некую внятную конфигурацию. Сближение двух этих сил положит конец разговорам об идеологическом раздроблении и угрозе распада на множество карликовых партий. И еще об одном важном общественном явлении, неожиданно проявившимся в ходе предвыборной кампании, – это активность людей, которые вышли на улицы и заявили о своем протесте. Протест был стихийный, неоформленный, лозунги были не вполне существенные, серьезные и понятные, кроме одного - «За честные выборы». Других программных лозунгов не было. Важно отметить и отношение властей к этому вызову. Он был разрешен, и это позитивно. Мы ушли от того времени, когда нам разрешали проводить митинги на окраине города, куда никто не придет. Хотите центр города? Пожалуйста. И надо сказать, что не было провокаций, митинги прошли мирно, очень интеллигентно. А это может означать только одно: диалог власти и общества реален и, безусловно, будет продолжен.

«Большая часть населения голосовала эмоционально»

- Еще одна тема, о которой нам четко просигнализировала кампания: индекс демократии. Выборы показали, что он пока весьма низкий. Большая часть населения голосовала эмоционально и не готова была обсуждать программные моменты, идеи. Это показали и многочисленные опросы граждан. Их выбор был продиктован внешними факторами, определялся скорее визуально, чем осмысленно: нравится, молодой, энергичный, хорошо говорит, улыбается, красивая походка... На телевидении превалировали предвыборные ролики, а таких площадок как площадка Соловьева было очень мало. Народ получил явно недостаточно возможностей послушать кандидатов, в том числе и главного кандидата. Да, он сам отказался от участия в дебатах. Но если главный кандидат не выходит на открытые дебаты, и народ не возражает, это тоже говорит о невысоком индексе демократии, который при курсе на демократические преобразования должен быть существенно выше.