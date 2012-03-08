Российская полиция пресекает не политические акции протеста, а их хулиганские проявления, при этом она действует строго в соответствии с законом, заявил в четверг в ООН уполномоченный российского МИДа.

"Никакие международные обязательства при этом не нарушаются. Любые несанкционированные митинги и шествия, вне зависимости от того, кто их организаторы, — это очевидная попытка нарушения общественного порядка," — отметил в четверг уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов на 19-й сессии Совета ООН по правам человека.

"В то же время, нельзя не отметить наличие немалых перекосов в данной сфере в некоторых других странах, относящих себя к развитым демократиям, где демонстрации, на проведение которых не было получено официального согласия, разгоняются властями весьма жёстко," — подчеркнул российский дипломат, сообщил ИТАР-ТАСС.

В США только 2 октября минувшего года полиция Нью-Йорка задержала 700 участников акции протеста "Оккупируй Уолл-Стрит". В Польше, которая 11 ноября празднует День независимости, полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

МИД РФ ранее ответил на пост американского посла в Москве Майкла Макфола в Твиттере, в котором дипломат выражал озабоченность "арестами мирных демонстрантов на Пушкинской площади", что полиция действовала в разы гуманнее, чем полиция США при разгоне "оккупантов Уолл-стрина" (Как проводились аресты смотрите в нашей фотогалерее).

"АН" писали, что сегодня московские полицейские опять задержали 7 участников несанкционированного митинга на Красной площади.

В Санкт-Петербурге сегодня проходят одиночные пикеты в поддержку "узников Исаакиевской площади". О своем намерении протестовать до тех пор, пока не будут свободны все задержанные 5 марта организаторы и активисты акции "За честные выборы" заявили в четверг представители оргкомитета.

Накануне известный тележурналист, представитель "Лиги избирателей" Парфенов заявил, что Лига выступает против несанкционированных акций.

На митинге 5 марта на Пушкинской площади в Москве более 250 человек, в том числе оппозиционер Алексей Навальный, организатор протестного митинга Сергей Удальцов и оппозиционер Илья Яшин, были задержанны полицией в понедельник после митинга. ОМОН действовал жестко: задержанных тащили волоком по снегу, силой выгоняли работавших на площади журналистов, угрожая им "превентивными мерами", а соратнице депутата Госдумы Ильи Пономарева Алене Поповой стражи порядка сломали руку. Пятерым полицейским также потребовалась помощь медиков.

Напомним, согласованный со столичной мэрией митинг "За честные выборы" начнется в 13.00 мск 10 марта на Новом Арбате.