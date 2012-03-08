Хиллари Клинтонн: США готовы работать с Владимиром Путиным

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты готовы работать с Владимиром Путиным, одержавшим победу на состоявшихся в России 4 марта президентских выборах.

По итогам переговоров со своим польским коллегой Радославом Сикорским Клинтон отметила: "Президентские выборы завершились явной победой Владимира Путина, и мы готовы работать с ним после того, как на него будут возложены обязанности главы государства".

Но глава внешнеполитического ведомства США указала на необходимость изучения недостатков и спорных моментов на выборах в России.

Клинтон также выразила обеспокоенность новыми "арестами участников мирных демонстраций протеста".Центризбирком РФ признал выборы президента России состоявшимися и действительными. ЦИК постановил считать избранным на должность президента РФ Владимира Путина, получившего 45 млн. 602 тыс. 75 голосов избирателей.