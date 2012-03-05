Начштаба Прохорова Антон Красовский срочно эмигрирует из России

Итоги президентских выборов сильно разочаровали, заявил в понедельник начальник предвыборного штаба Михаила Прохорова, бывший ведущий ток-шоу "НТВшники" Антон Красовский, причем настолько, что пора срочно покинуть Россию.

Антон Красовский дал понять, что его "не стоит поздравлять с 63% голосов за Владимира Путина", когда с "бронзой" Прохорова его пытался поздравить журналист "Известий", передает РБК.

Затем он добавил, что в штабе больше не работает, а послезавтра эмигрирует из страны.

"АН" писали, что Красовский был вынужден временно уйти с должностей шеф-редактора и соведущего телешоу "НТВшники", поскольку ему предложили возглавить предвыборный штаб бизнесмена-самовыдвиженца Прохорова.

Напомним, накануне Михаил Прохоров заявил, что намерен бороться за власть, будучи лидером создаваемой им партии.

Чуть позже Прохоров уточнил, что созданием партии займется, если получит не менее 10% на выборах президента.

По последним данным ЦИК, по итогам подсчета 99,03% бюллетеней Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 63,81% голосов.

На втором месте Геннадий Зюганов - за него проголосовали 17,18% избирателей.

Тройку лидеров замыкает Михаил Прохоров с 7,77%. У Владимира Жириновского 6,23% голосов, у Сергея Миронова - 3,84%.