Подмосковье закончило голосование, зафиксированы 2 серьезных нарушения

В 20.00 воскресенья закрылись для голосования избирательные участки на российских территориях, живущих по московскому времени. Подмосковье, кроме президента РФ, выбирало и органы местного самоуправления Московской области.

Более 3,38 тысячи избирательных участков открылись в Подмосковье в воскресенье. Помимо президентских выборов в регионе прошли выборы депутатов и глав 30 городов и районов Московской области.

Два серьезных нарушения зафиксированы в подмосковных городах Жуковский и Климовск в ходе голосования, сообщил в воскресенье председатель избирательной комиссии Московской области Ирек Вильданов, передает Интерфакс.

"В Жуковском пытались по два раза проголосовать за президента с открепительным удостоверением. Таких пытавшихся было двое, нарушение было вовремя замечено и предотвращено", - сказал Вильданов.

Кроме того, по его словам, в Климовске были задержаны двое молодых людей при попытке вброса бюллетеней на местных выборах.