Мособлизбирком: мы давали справки, что открепительные кончились рыдающим людям

В Подмосковье для участия в президентских выборах люди просили открепительные талоны по требованию начальства, из-за чего на некоторых участках открепительные закончились за несколько дней до голосования, заявил в воскресенье председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

"Люди стояли на коленях и говорили: знаете, нас уволят с работы, если мы не принесем открепительные удостоверения. Дайте нам хотя бы справку такую, что нам отказали, что нет открепительных. Мы пошли на встречу и давали им такие справки. Но, они никакой юридической силы для голосования не имеют. Пусть идут в суд", – сказал Вильданов в эфире радио "Бизнес-FM".

Ранее Мособлизбирком написал для прокуратуры Московской области объяснение, почему жителям региона не хватило открепительных удостоверений для голосования на выборах президента страны, сообщил Ирек Вильданов.

"В Подмосковье действительно не хватило открепительных удостоверений, они закончились в пятницу 2 марта. В некоторых районах они закончились уже в среду. Но распределением открепительных занимается ЦИК — мы выдали все удостоверения, которые были выделены нашему региону. Нашей вины в нехватке открепительных нет", — подчеркнул он, отметив, что все причины этого инцидента расследует генпрокуратура.

Как пояснил Вильданов, к выборам президента регион получил 105 тысяч открепительных удостоверений — на 45 тысяч меньше, чем к выборам 4 декабря прошлого года.

"Я писал заявку о выделении дополнительных открепительных в ЦИК и имею на руках письменный отказ", - заявил глава Мособлизбиркома.