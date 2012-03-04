В Петербурге активисты провели протестную акцию, посвященную выборам президента России. Как сообщили Metro в общественном движении «Гражданская ответственность» на афише петербургского «Цирка на Фонтанке» они вывесили растяжку «Шоу: Выборы без выбора».



"Наше движение считает, что выборы президента превратились в цирк. Власть предлагает голосовать либо за Путина, либо за клоунов из его шапито. Мы не согласны. Россиянам нужны честные выборы", - пояснили цель акции организаторы.



По их словам, эта акция дает старт протестным действиям по всей стране.