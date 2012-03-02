МИД РФ: Россия не намерена оказывать военную помощь Сирии

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что Россия не обязана оказывать военную помощь Сирии в случае вторжения на ее территорию.

Лукашевич так ответил на вопрос, может ли Россия как преемник СССР оказать Сирии военную помощь в соответствии с заключенным в 1980 году советско-сирийским договором о дружбе и сотрудничестве.

Дипломат пояснил, что этот договор сохраняет силу, но оказывать военную помощь Сирии в случае вторжения на ее территорию Москва не обязана. "Речь в этой статье, как, впрочем, и во всех остальных пунктах этого документа, об оказании военной помощи с нашей стороны не идет. Россия и не собирается предпринимать чего-то подобного", - отметил Лукашевич.