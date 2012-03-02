Шолбан Кара-оолы утверждён на пост главы республики Тыва

В Кызыле депутаты Верховного Хурала Республики Тыва в пятницу единогласно утвердили внесенную президентом России кандидатуру действующего главы Шолбана Кара-оола на второй срок. Он будет руководить Тувой в течение предстоящих пяти лет.

"АН" писали, что Медведев внес на рассмотрение парламента Тувы кандидатуру действующего главы республики - 45-летнего Шолбана Кара-оолы, для наделения его полномочиями председателя правительства республики 25 февраля.

Напомним, с начала года республику сотрясают подземные толчки. Вечером пятницы певица Валерия даст благотворительный концерт в Туве в пользу пострадавших от землетрясения жителей.