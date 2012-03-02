Обама: за пост президента США драться придётся, но мы победим

Предстоящие в стране в ноябре этого года выборы следующего президента Соединённых Штатов пройдут в условиях напряженной политической борьбы между кандидатами, заявил накануне лидер США Барак Обама.

Об этом он заявил в четверг, выступая на прошедшем в Нью-Йорке мероприятии по сбору средств в предвыборные фонды правящей Демократической партии и своей избирательной кампании.

"Это будут упорные выборы. Никто из нас не испытывает иллюзий относительно того, что гонка может быть легкой", - сказал Обама, передает ИТАР-ТАСС. В то же время, по его словам, по всем ключевым вопросам внутренней политики - в частности, бюджету, налогам, инвестициям в образование, науку, фундаментальные исследования - позиция его партии более выигрышная, чем у конкурентов-республиканцев.

Кроме того, отметил Обама, у республиканцев в этом году имеются "небольшие проблемы" и с внешней политикой.

"Мы сумели продемонстрировать, что можно иметь жесткую и сильную внешнюю политику, стоящую на страже интересов американцев, и в то же время использовать меры дипломатии и решать споры мирным путем, что не рассматривается как проявление слабости", - отметил глава Белого дома.

Президентские выборы состоятся в США 6 ноября этого года.

Кто станет соперником Обамы от Республиканской партии, пока не ясно. В настоящее время в республиканской президентской гонке участвуют четыре человека: бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, экс-спикер палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, бывший сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум и член палаты представителей Конгресса с более чем с 20-летним стажем Рон Пол.

"АН" писали, что по данным последних опросов, в масштабах всех США, Митт Ромни опережает своих соперников-республиканцев, но отстает по популярности от Барака Обамы.