Второй голодовщик, требующий отмены выборов 4 марта, попал в больницу

На Ставрополье госпитализирован уже второй участник политической голодовки с требованием отмены выборов в муниципальное заксобрание города Лермонтова. В больницу попал 55-летний Александр Князев.

"АН" писали, что накануне в реанимацию попал в реанимацию 75-летний участник акции коммунист Михаил Маркус.

В среду городской информационный портал lerm26.ru опубликовал список голодающих в городе Лермонтове на 29 февраля 2012, 12 часов дня:

1. Дунаев Александр Алексеевич кандидат в депутаты

2. Капустин Виктор Семенович кандидат в депутаты КПРФ

3. Белоусов Валерий Владимирович кандидат в депутаты

4. Белоусова Татьяна Викторовна житель города Лермонтова

5. Шиленок Марина Ивановна кандидат в депутаты ЛДПР

6. Шаповалов Сергей Иванович кандидат в депутаты ЛДПР

7. Горшков Михаил Викторович 1986г.р. кандидат в депутаты КПРФ

8. Демьянов Александр Николаевич 1950 г.р. кандидат в депутаты член партии Единая России

9. Князев Александр Валентинович кандидат в депутаты КПРФ

10. Садовников Сергей Валентинович кандидат в депутаты «СР»

11. Григорьев Владимир Васильевич кандидат в депутаты

12. Гура Елена Анатольевна кандидат в депутаты

13. Диденко Владимир Николаевич кандидат в депутаты

14. Диденко Валентина Николаевна Житель города Лермонтова

15. Ковалев Александр Александрович 1983 г.р. Житель города Лермонтова

16. Логинов Владимир Николаевич Житель города Лермонтова

17. Маркус Михаил Александрович – госпитализирован Житель города Лермонтова

18. Сытников Сергей Владимирович 1960 г.р. Кировский район СК.

19. Вегеря Раиса Ивановна Житель города Лермонтова

20. Бойко Александр Григорьевич Житель города Лермонтова

21. Горшков Виктор Викторович 1955 г. р. Житель города Лермонтова

22. Ковалева Елена Владимировна 1962 г.р. Житель города Лермонтова

23. Новицкая Диана Сергеевна 1985 г.р. Кировский район СК

24. Шаповалова Вера Арсентьевна 1940 г.р. житель города Лермонтова

25. Мартиросова Нели Федоровна 1939 г.р. житель города Лермонтова

26. Мураева Ольга Борисовна 1976 г.р. житель города Лермонтова

27. Дурапова Тамара Валентиновна 1939 г.р. житель города Лермонтова

Напомним, эта протестная акция длится 9-й день. Недовольство граждан вызвано тем, что Избирком отказал им в регистрации в качестве кандидатов на выборах в городской Совет. В декабре 2011 года прошлый Совет города Лермонтов был признан нелегитимным, ранее 6 депутатов из 15 сложили свои полномочия в знак протеста против политики мэра Александра Дунаева.

21 февраля в здании администрации города Лермонтова 14 экс-кандидатов в депутаты горсовета объявили голодовку. 22 февраля к ним присоединился экс-глава города. Однако, по заявлению ставропольской прокуратуры участники голодовки тайком ели. 23 февраля после переговоров с властями участники акции покинули здание администрации, чтобы продолжить в старом здании Пенсионого фонда.