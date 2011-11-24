Медведев предложил уменьшить количество государственных СМИ

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24 ноября 2011, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что число государственных газет и электронных СМИ в России должно заметно сократиться. По мнению главы государства, задача создания новых государственных СМИ для нашей страны не является актуальной.

"Это уж точно нет. У нас и так государственных СМИ много. Дай Бог их сохранить", - сказал Дмитрий Медведев на встрече со СМИ Северо-Западного федерального округа в четверг, Российский президент считает, что еще лучше сделать из них негосударственные, где это возможно, а частные СМИ.