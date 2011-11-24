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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Пресс-секретарь Путина отметил плюсы в снижении рейтинга "ЕР"

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь российского  премьер-министра  Дмитрий Песков отметил снижение рейтинга партии "Единая Россия" как "нормальный рабочий процесс". Пресс-секретарь Путина считает, что замерший рейтинг - дело плохое. Он не побуждает к развитию и совершенствованию.

"Рейтинг иногда понижается, иногда повышается. Это политика", - сказал Песков. Он уточнил, что предпочитает слово "колебание".
Песков также сообщил, что в ходе съезда партии "Единая Россия" 27 ноября, на котором запланировано выдвижение Владимира Путина кандидатом на пост президента Российской Федерации, ожидаются выступления президента  Дмитрия Медведева и главы правительства Владимира Путина.

ИЧ

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