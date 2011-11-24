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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

В Совете Федерации одобрили проект постановления о президентских выборах

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству одобрил проект постановления верхней палаты парламента о назначении президентских выборов. Документ будет вынесен на пленарное заседание 25 ноября 2011г.

Выборы президента Российской Федерации, согласно законодательству, назначаются Советом Федерации, передает РБК. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах президента, в соответствии с законом "О выборах президента Российской Федерации", является второе воскресенье месяца. Известно, что выборы президента пройдут 4 марта 2012г. Это связано с переносом выходного дня с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта, пояснила ранее член ЦИК Майя Гришина.

ЕЛ

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