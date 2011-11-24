Медведев подписал закон о статусе авиации Роскосмоса

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, который наделяет авиацию Роскосмоса статусом государственной авиации специального назначения, сообщает пресс-служба Кремля.
Федеральным законом вносится изменение в статью 22 Воздушного кодекса Российской Федерации, которым закрепляются правовые основы использования государственной авиации Федерального космического агентства в рамках осуществления возложенных на него функций по обеспечению космической деятельности, а также закрепления за авиацией Федерального космического агентства статуса государственной авиации специального назначения.
Федеральный закон призван способствовать упорядочению государственного регулирования деятельности в области государственной авиации.
Документ принят Государственный Думой 1 ноября 2011 года и считается одобренным в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Советом Федерации.
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