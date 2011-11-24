Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Медведев подписал закон о статусе авиации Роскосмоса

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, который наделяет авиацию Роскосмоса статусом государственной авиации специального назначения, сообщает пресс-служба Кремля.

Федеральным законом вносится изменение в статью 22 Воздушного кодекса Российской Федерации, которым закрепляются правовые основы использования государственной авиации Федерального космического агентства в рамках осуществления возложенных на него функций по обеспечению космической деятельности, а также закрепления за авиацией Федерального космического агентства статуса государственной авиации специального назначения.

Федеральный закон призван способствовать упорядочению государственного регулирования деятельности в области государственной авиации.

Документ принят Государственный Думой 1 ноября 2011 года и считается одобренным в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Советом Федерации.

СБ

//картина дня

Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…