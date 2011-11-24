Предвыборная страшилка

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24 ноября 2011, 01:45 [ «Аргументы Недели», Андрей Угланов ]

Президент Медведев выступил с угрозой в адрес США и НАТО. Речь идет об «адекватном» ответе на развертывание их системы ПРО рядом с российскими границами.

Понятно, что в Вашингтоне и Брюсселе поначалу в ужасе схватились за головы. Но это была первая реакция. Затем их специалисты ознакомились с публикациями в российской прессе и успокоились. Оказалось, что при нынешнем президенте почти все знающие организаторы оборонного производства либо изгнаны из своих КБ и заводов, либо впали в немилость. Из «Алмаз-Антея» выгнали Игоря Ашурбейли. А именно он 20 лет держал предприятие на плаву и не дал его разворовать. Комплексы С300, С400 и С500 должны были стать основой нашей противоракетной обороны. Скоро на предприятии появятся эффективные менеджеры и начнут «пилить» - если уже не пилят.

С прошлого года продолжается конфликт главного конструктора института «теплотехника» Юрия Соломонова с министром Сердюковым. Разработки института финансируются порой за счет собственных кредитов предприятия. Элементная база формируется из чипов, которые китайцы штампуют для детских игрушек. Военного качества чипы нам не продают. А на «Теплотехнике» как раз делают те самые «Булавы», которые Медведев имеет ввиду, говоря об адекватном ответе. Именно их боевые блоки могут маневрировать на участке спуска и не быть пораженными ПРО.

Знают в Вашингтоне и о гигантском воровстве в космической отрасли вообще. Здесь командуют отставники и обладатели бедных родственников. Благодаря их тупым головам из КБ и заводов изгоняются последние светлые головы.

Кстати, в предвыборной речи президента ни слова не сказано о стратегической авиации. Именно эта часть «триады» вместе с подводными ракетоносцами мало уязвима для ПРО. Но «стратеги» стоят на авиабазе в Энгельсе на приколе. Предприятие в Самаре, где должны ремонтироваться движки для Ту-160 и Ту-95 разграблено сворой управленцев во главе с неким Никитиным и его 69(!) заместителями. Сегодня он получил повышение.

Знает ли Медведев об этом? Естественно – да. Но гораздо удобнее пугать своих же граждан всякой фигнёй, чем делать неотложные дела – избавить страну от ворья и агентов влияния. Американцев же этим не испугаешь – они на мелкий шантаж видного питерского юриста не поведутся.

Интересно, понимает ли главковерх то, что оборонка загнана его министрами в такое дно, что знающие люди лишь горько смеются, видя, как он в очередной раз зачитывает под камеру текст, написанный партийными пиарастами.