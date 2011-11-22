США объявили о приостановлении ряда обязательств перед РФ по ДОВСЕ

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22 ноября 2011, 23:19 [ «Аргументы Недели» ]

Власти США объявили во вторник в Вене о приостановлении ряда обязательств перед Россией в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщили в госдепартаменте США.



В заявлении представителя госдепартамента США Виктория Нуланд пояснила, что это объявление сделано "после того, как в течение четырех лет США и их союзники пытались найти дипломатическое решение после сделанного Россией в 2007 году объявления о прекращении имплементации (осуществлении) договора по отношению ко всем остальным 29 государствам, входящим в ДОВСЕ".



Виктория Нуланд далее отметила, что "США будут продолжать выполнять все условия договора в отношении всех стран, подписавших договор, кроме России. В частности, США будут соблюдать ограничения, касающиеся количества обычного вооружения и оборудования".



Представитель госдепартамента США заверила, что США готовы возобновить выполнение всех обязательств перед Россией в рамках ДОВСЕ при условии, если РФ также вернется к полному соблюдению собственных обязательств, передает Интерфакс.