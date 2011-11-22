Лавров: В Тирасполе давно назрело изменение конструкции власти

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22 ноября 2011, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами в столице Молдавии Кишиневе заявил, что в Тирасполе (столица Приднестровья) давно назрело изменение конструкции власти.



Сергей Лавров сказал, что "в нынешней стадии переговоров, ориентированных в основном на восстановление доверия сторон, необходимо помнить о целостности фонда ранее выработанных договоренностей. Какие бы проекты и наброски идей не находились в рабочих папках участников переговорного процесса (по Приднестровью) их продуктивное обсуждение может обеспечить только согласие в вопросе о целях урегулирования", - цитирует его РИА Новости.



Глава МИД РФ отметил, что Москва давно пытается донести до своих партнеров понимание того, что издержки патовой ситуации слишком обременительны, "они истощают терпение населения, мешают заниматься повседневными делами, развивать экономику. В то же время, недопустимо сползание к конфронтации. Реальность сегодня такова, что демократические перемены и изменение конструкции власти для принятия ответственных решений в Тирасполе давно назрели", - подчеркнул Сергей Лавров.







