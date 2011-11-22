Саакашвили готов пожертвовать российским политикам свои органы

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22 ноября 2011, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Саакашвили готов пожертвовать российским политикам любую часть своего тела для восстановления единства Грузии. Такое заявление президент Грузии сделал на заседании правительства во вторник.



По словам Саакашвили, ради того чтобы Россия вернула хотя бы часть грузинских территорий, он "с большим удовольствием готов отправить любую часть своего тела". "А еще лучше - все территории", - подчеркнул грузинский лидер. "И насколько хватило бы моих частей тела, столько бы я возвратил территорий", - цитирует Саакашвили РИА Новости.



Ранее психиатр-криминалист профессор Михаил Виноградов выразил мнение о том, что Михаил Саакашвили - психически нездоровый человек, который находится в состоянии крайнего испуга. Такое заявление психиатр сделал после нападения Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года. В те дни газета "Красная звезда" опубликовала документ, касающийся психологического исследования личности Саакашвили, подготовленный рядом ведущих зарубежных специалистов. В частности, специалисты установили, что у президента Грузии "сильное параноидное расстройство при истероидном типе личности с комплексом нарциссизма".