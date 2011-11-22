Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

США и Канада ввели новые санкции против Ирана

22 ноября 2011, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]

США, Великобритания и Канада заявили накануне о введении новых санкций против Ирана, продолжающего разработку своей ядерной программы. Великобритания объявила о разрыве всех контактов с иранскими банками, включая Центральный банк Ирана.

Министр финансов США Тимоти Гайтнер также призвал ведущие банки мира отказаться от ведения бизнеса с Ираном.

Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции, направленные против энергетической и нефтехимической отраслей Ирана.

Президент США Барак Обама в своем письменном заявлении отметил, что Иран выбрал путь международной изоляции и что, Соединенные Штаты и их союзники продолжат оказывать давление на Иран с целью заставить его отказаться от ядерной программы.

Глава МИД Канады Джон Бэйрд заявил, что Канада заблокирует все финансовые операции с иранскими банками. Канада запретила компаниям нефтяного и газового сектора экспорт своей продукции и технологий в Иран, передает ВВС.

Ужесточение санкций против Тегерана последовало за публикацией доклада Международного агентства по атомной энергии, в котором впервые содержатся прямые опасения, что Иран может самостоятельно работать над созданием ядерного оружия.

В последнем докладе ООН говорится, что эксперты МАГАТЭ получили  доказательства, что Иран пытается создать ядерное оружие. Тегеран это категорически отрицает. В документе утверждается, что Тегеран провел испытания "имеющие отношения к разработке ядерного устройства". Напомним, этот документ не поступил на рассмотрение Совета Безопасности ООН из-за противодействия России и Китая. Власти Ирана настаивают, что ядерная программа страны преследует исключительно мирные цели.

ИЧ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…