США и Канада ввели новые санкции против Ирана

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22 ноября 2011, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]

США, Великобритания и Канада заявили накануне о введении новых санкций против Ирана, продолжающего разработку своей ядерной программы. Великобритания объявила о разрыве всех контактов с иранскими банками, включая Центральный банк Ирана.

Министр финансов США Тимоти Гайтнер также призвал ведущие банки мира отказаться от ведения бизнеса с Ираном.



Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции, направленные против энергетической и нефтехимической отраслей Ирана.



Президент США Барак Обама в своем письменном заявлении отметил, что Иран выбрал путь международной изоляции и что, Соединенные Штаты и их союзники продолжат оказывать давление на Иран с целью заставить его отказаться от ядерной программы.

Глава МИД Канады Джон Бэйрд заявил, что Канада заблокирует все финансовые операции с иранскими банками. Канада запретила компаниям нефтяного и газового сектора экспорт своей продукции и технологий в Иран, передает ВВС.

Ужесточение санкций против Тегерана последовало за публикацией доклада Международного агентства по атомной энергии, в котором впервые содержатся прямые опасения, что Иран может самостоятельно работать над созданием ядерного оружия.

В последнем докладе ООН говорится, что эксперты МАГАТЭ получили доказательства, что Иран пытается создать ядерное оружие. Тегеран это категорически отрицает. В документе утверждается, что Тегеран провел испытания "имеющие отношения к разработке ядерного устройства". Напомним, этот документ не поступил на рассмотрение Совета Безопасности ООН из-за противодействия России и Китая. Власти Ирана настаивают, что ядерная программа страны преследует исключительно мирные цели.