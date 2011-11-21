Великобритания ввела финансовые санкции в отношении Ирана

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21 ноября 2011, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Великобритании ввело дополнительные финансовые санкции в отношении Ирана из-за информации о ядерных разработках. С понедельника, 21 ноября, прекращаются любые отношения между финансовыми и кредитными учреждениями Великобритании и Ирана .



Ужесточение санкций направлено на то, чтобы усилить давление на иранские власти Ирана с целью принудить их отказаться от разработки своей ядерной программы, передает «ВВС».



Министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что имеются сведения о финансировании иранскими банками ядерных разработок.



Великобритания впервые прекращает связи с банковским сектором какого-либо государства подобным образом в рамках принятого в 2008 года закона о противодействии терроризму.



О введение новых экономических санкций в отношении Ирана в ближайшее время должны объявить власти США и Канады.