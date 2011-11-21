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21 ноября 2011, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев объяснил перенос послания Федеральному собранию с 23 ноября на более поздний срок. По словам главы государства, он решил выступить с посланием перед новым составом Госдумы РФ.

«Мне бы хотелось выступить со своим программным посланием, а послание - всегда программа, перед новым составом Государственной думы», - сказал Медведев в ходе встрчеи с представителями СМИ Южного федерального округа.

Напомним, в понедельник спикер нижней палаты Борис Грызлов заявил, что Дмитрий Медведев выступит с посланием Федеральному собранию после декабрьских выборов в Госдуму. «Я очень хорошо отношусь и к текущему составу, но все-таки новый состав - это новый состав. Ему придется работать в ближайшие пять лет, и надо, чтобы у нас сразу возник контакт, тем более, что у нас планы пока продолжить работу, если мы получим мандат от народа на управление государством и в Государственной Думе, и президентский мандат», - сказал глава государства.

Медведев отметил, что ему необходимо доработать послание, еще над некоторыми проблемами подумать, нужно будет подвести итоги и наметить перспективы на будущее. «Это должен быть комплексный взгляд», - подчеркнул глава государства.