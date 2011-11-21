Дату президентских выборов назначит Совет Федерации

//Политика

21 ноября 2011, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Лысков, председатель комитета верхней палаты по правовым и судебным вопросам, сообщил в понедельник, что дату президентских выборов Совет Федерации назначит на ближайшем заседании 25 ноября.



Сенатор сказала, что "согласно проекту постановления, выборы будут назначены на 4 марта 2012 года".



Кроме того, он напомнил, что назначение выборов президента России относится к ведению Совета Федерации, согласно Конституции РФ, передает РИА Новости.