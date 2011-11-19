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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Сергей Лавров и Хиллари Клинтон обсудят ПРО и визы

19 ноября 2011, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон проведут двусторонние переговоры в рамках Восточноазиатского саммита на Бали.

По словам Лаврова, «на встрече будет обсуждаться проблематика ПРО, а также актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня». Стороны также планируют обменяться нотами в связи с заключением российско-американского соглашения об упрощении визовых формальностей для взаимных поездок граждан. Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что «соглашение подлежит ратификации Федеральным Собранием РФ», так как трехлетние многократные визы, которые планируется выдавать туристам и бизнесменам двух стран, не предусмотрены российским законодательством. «По ПРО мы продолжим обмен мнениями с целью поиска взаимоприемлемых решений», — цитирует Лаврова ИТАР-ТАСС.

ЕЛ

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