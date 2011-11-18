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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Госдеп США отказался комментировать ситуацию вокруг таджикских мигрантов

18 ноября 2011, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта timesru.com
Фото с сайта timesru.com

Ситуацию вокруг таджикских мигрантов в России официальный представитель госдепартамента Соединённых Штатов Марк Тонер в пятницу напрямую комментировать отказался.  

Однако он подчеркнул, что контроль за миграцией и охрана границ должны осуществляться на основе принципа справедливости, отмечает РИА Новости.

"Мы понимаем, что каждой стране необходимо контролировать границы и проверять документы тех, кто посещает страну, пересекает ее, живет там или работает. Проблема заключается в том, чтобы применять закон справедливым образом, избегая выбора лиц по принципу их этнической или национальной принадлежности. Мы предлагаем вам обратиться за комментариями по вопросу о природе нынешнего спора и перспективам его разрешения к РФ и Таджикистану", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Тема нелегальной миграции оказалась в центре внимания общества и СМИ после того, как суд в Таджикистане 8 ноября приговорил российского летчика Владимира Садовничего и его эстонского коллегу Алексея Руденко к восьми с половиной годам лишения свободы, признав их виновными в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил полетов. В России приговор назвали политически мотивированным и пообещали ответные меры.

Спустя несколько дней глава ФМС Константин Ромодановский сообщил о задержании в Москве за нарушение миграционного законодательства 134-х граждан Таджикистана и подготовке к высылке на родину еще около 100 таджиков, ранее совершивших правонарушения.

Президент РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил в понедельник, что высылка таджикских нарушителей из РФ не является ответом на приговор летчикам, и впредь нелегалов будут выдворять из страны регулярно.

ЛБ

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