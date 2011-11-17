Делегация Миграционной службы Таджикистана приедет в Россию

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17 ноября 2011, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Делегация Миграционной службы Таджикистана в пятницу, 18 ноября, отправится в Россию для решения проблем, возникших с таджикскими трудовыми мигрантами.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Душанбе связывает задержания и высылку своих граждан из России в ходе участившихся в последние дни рейдов правоохранительных органов с делом двух пилотов авиакомпании «Ролкан», один из которых гражданин РФ, передает РИА Новости.

Напомним, 8 ноября пилоты были приговорены судом в таджикском городе Курган-Тюбе к длительным срокам заключения по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы.



В России приговор назвали политически мотивированным и пообещали ответные меры. Все фракции в Государственной Думе выступили сегодня в поддержку принятия заявления с призывом к властям Таджикистана пересмотреть приговор пилотам российской авиакомпании Владимиру Садовничему и Алексею Руденко.