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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Делегация Миграционной службы Таджикистана приедет в Россию

17 ноября 2011, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Делегация Миграционной службы Таджикистана в пятницу, 18 ноября, отправится в Россию для решения проблем, возникших с таджикскими трудовыми мигрантами.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Душанбе связывает задержания и высылку своих граждан из России в ходе участившихся в последние дни рейдов правоохранительных органов с делом двух пилотов авиакомпании «Ролкан», один из которых гражданин РФ, передает РИА Новости.

Напомним, 8 ноября пилоты  были приговорены судом в таджикском городе Курган-Тюбе к длительным срокам заключения по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы.

В России приговор назвали политически мотивированным и пообещали ответные меры.  Все фракции в Государственной Думе выступили сегодня  в поддержку принятия заявления с призывом к властям Таджикистана пересмотреть приговор пилотам российской авиакомпании Владимиру Садовничему и Алексею Руденко.

ИЧ

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