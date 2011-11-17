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17 ноября 2011, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве 16 декабря состоится Ежегодный российско-индийский саммит. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Индии Соманахали Кришна в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.



По словам Кришны, сейчас стороны находятся в заключительной стадии подготовки к саммиту, передает РБК. "Премьер-министр Индии Манмохан Сингх с нетерпением ожидает этого важного события", - подчеркнул С. Кришна. Предыдущий саммит состоялся 21 декабря 2010 года. По его итогам российская и индийская стороны приняли совместное заявление. В частности, в документе говорилось, что стороны согласились продолжить работу, направленную на решение стратегической задачи по увеличению объема двусторонней торговли до 20 млрд долл. к 2015г.