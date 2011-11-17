ЦИК рекомендовал ЛДПР воздержаться от пропаганды ксенофобии и национализма

//Политика

17 ноября 2011, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Доклад Либерально-демократической партии России (ЛДПР), которая идет на думские выборы 4 декабря под лозунгом "За русских", проверят на экстремизм. Партии рекомендовано воздержаться от "пропаганды ксенофобии и национализма".



Накануне предупреждение ЛДПР вынесла рабочая группа Центризбиркома. Как пишет газета "Коммерсантъ" доклад "Новая национальная политика России" был написан главой фракции ЛДПР в Госдуме Игорем Лебедевым. Некоторые высказывания в брошюре "граничат с понятием "экстремизм", считает член ЦИК Майя Гришина. Либерал-демократам было рекомендовано "воздерживаться от распространения в агитационных материалах суждений и высказываний, содержащих признаки пропаганды исключительности, превосходства или неполноценности человека по признаку его национальной принадлежности".