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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

«Единая Россия» выступает против коррупции

17 ноября 2011, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Политическая партия «Единая Россия» выступает за сокращение рекламы на телевидение и против коррупции. Об этом заявил во время дебатов на телеканале «Россия 1» депутат-единоросс Александр Хинштейн.

По его словам, партия власти выступает за сокращение как можно большего количества рекламы, потому что "люди сегодня, включая телевизор и смотря какую-то важную программу..., какой-то фильм, где идут кадры о войне, видят перерыв, появляется какой-то веселый человек, рекламирующий таблетки, пельмени или женские прокладки". Также Хинштейн поддержал многих врачей, выступающих против рекламы лекарств.

Также Единоросс высказался и на тему коррупции, передает Инфокс. «Надо вводить не только декларирование доходов, но и расходов чиновников. Для борьбы с коррупцией - это ратификация 20-й статьи конвенции ООН по противодействию коррупции», - сказал Хинштейн.

При этом СМИ отмечают, что трудно сказать, почему «Единая Россия», имеющая парламентское большинство, не выступила за ратификацию 20-й статьи конвенции ООН по противодействию коррупции ранее.

ЕЛ

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