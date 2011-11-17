«Единая Россия» выступает против коррупции

//Политика

17 ноября 2011, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Политическая партия «Единая Россия» выступает за сокращение рекламы на телевидение и против коррупции. Об этом заявил во время дебатов на телеканале «Россия 1» депутат-единоросс Александр Хинштейн.



По его словам, партия власти выступает за сокращение как можно большего количества рекламы, потому что "люди сегодня, включая телевизор и смотря какую-то важную программу..., какой-то фильм, где идут кадры о войне, видят перерыв, появляется какой-то веселый человек, рекламирующий таблетки, пельмени или женские прокладки". Также Хинштейн поддержал многих врачей, выступающих против рекламы лекарств.



Также Единоросс высказался и на тему коррупции, передает Инфокс. «Надо вводить не только декларирование доходов, но и расходов чиновников. Для борьбы с коррупцией - это ратификация 20-й статьи конвенции ООН по противодействию коррупции», - сказал Хинштейн.



При этом СМИ отмечают, что трудно сказать, почему «Единая Россия», имеющая парламентское большинство, не выступила за ратификацию 20-й статьи конвенции ООН по противодействию коррупции ранее.



