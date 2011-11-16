Новое правительство Италии приняло присягу

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16 ноября 2011, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Риме новое временное техническое правительство Италии в среду дало присягу президенту страны Джорджо Наполитано. Премьер-министр Марио Монти официально вступил в должность.

Новый итальянский премьер сформировал правительство страны, и был окончательно утвержден список кабинета министров. В правительство вместо политиков вошли крупнейшие банкиры, дипломаты и бизнесмены. Экономический портфель возьмет на себя сам Марио Монти, заниматься инфраструктурными и промышленными вопросами в новом правительстве предстоит главному исполнительному директору крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo Коррадо Пассера, сообщает РБК.

Главной задачей Монти станет принятие и осуществление жестких мер по борьбе с кризисом в стране, которой грозит дефолт. Внешний государственный долг Италии приближается к сумме в €2 триллиона. Ожидается, что кабинет министров Италии представит сенату свою антикризисную программу в четверг, 17 ноября, передает Reuters.

Марио Монти - заслуженный экономист и профессор Миланского университета, он также занимал пост в Еврокомиссии. Недавно Джорджо Наполитано назначил его пожизненным сенатором.

Напомним, бывший премьер Италии, лидер партии "Народ свободы" Сильвио Берлускони, занимавший пост главы Кабмина в течение последних трех с половиной лет, в конце прошлой недели ушел в отставку, которая стала результатом политического кризиса.