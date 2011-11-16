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//Политика

Генпрокуратура Таджикистана опровергла дело против главы компании Rolkan

16 ноября 2011, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральная прокуратура Таджикистана опровергла сообщения о том, что против генерального директора авиакомпании Rolkan Investments Ltd Сергея Полуянова возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. 

Генпрокуратура также назвала информацию о том, что Полуянов объявлен в международный розыск, не соответствующей действительности, передало агентство "Ховар" в среду, 16 ноября. В надзорном ведомстве Таджикистана уточнили, что в связи с незаконным пересечением границы 12 мая 2011 года было возбуждено только одно уголовное дело, по которому были осуждены пилоты гражданин РФ Владимир Садовничий и гражданин Эстонии Алексей Руденко. "Часть материала уголовного дела в отношении Полуянова С.А. месяц назад производством приостановлено", - говорится в заявлении генпрокуратуры.

Напомним, сообщения в СМИ об уголовном деле против Полуянова появились 14 ноября: гендиректору Rolkan предъявляются те же обвинения, что и осужденным летчикам, а уголовное дело было возбуждено 11 ноября. 15 ноября в прессе появились сообщения, что прокуратура Хатлонской области направила в Генпрокуратуру РФ запрос на задержание Полуянова.

"АН" сообщали, что 8 ноября суд города Курган-Тюбе  приговорил   пилотов авиакомпании Rolkan Investments Ltd   Владимира Садовничего и  Алексея Руденко к 8,5 годам лишения свободы. Два самолета Ан-72, которыми управляли летчики, были конфискованы.

ИЧ

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