Студенты журфака МГУ выберут участников повторной встречи с Дмитрием Медведевым

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15 ноября 2011, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве студенты журфака МГУ имени Ломоносова создали рабочую группу по отбору участников встречи с Президентом РФ Дмитрием Медведевым во время его повторного визита на факультет.

Председатель Московской студенческой корпорации "Журфак МГУ" Олег Гервалов рассказал, что участники этой группы проведут ряд мероприятий с учащимися всех курсов и отделений. В повестке встреч - обсуждение формата будущего мероприятия, борьба с провокациями, создание студенческого пресс-центра в день приезда главы государства, а также выдвижение предложений по составу аудитории на встрече с Дмитрием Медведевым.

По словам Гервалова, для решения последнего вопроса студентам будет предложена система делегирования от каждой учебной группы. По словам председателя студенческой корпорации, на факультете планируется создать площадку для презентации студенческих проектов и предложений президенту России, аналогичную молодёжному форуму "Селигер", передает РИА Новости.

Аргументырф.ру сообщали, что после встречи Дмитрия Медведева встречи молодежи 20 октября, студенты МГУ писали в своих блогах, что часть из них не пустили на встречу, а вопросы главе государства задавали представители других вузов. Инициативная группа студентов журфака призвала президента приехать еще раз и дать возможность задать вопросы самим учащимся факультета.

Напомним, когда глава государства приехал в МГУ, несколько учащихся достали небольшие плакаты с вопросами к Дмитрию Медведеву.

В частности, "Почему Вы сидите в Твиттере, а Ходорковский – в тюрьме?", "Вам не жалко бюджетных денег на такие выборы?" и "За что вы уволили Кудрина?".

После чего были задержаны.