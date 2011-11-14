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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

ОП РФ: Нужен комплекс жестких мер по проблеме здоровья мигрантов

14 ноября 2011, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комиссии Общественной палаты по охране здоровья Евгений Ачкасов заявил о том, что нам нужен комплекс жестких мер по проблеме здоровья мигрантов. По его словам, за здоровьем трудовых мигрантов в нашей стране, даже работающих легально, в настоящее время следят недостаточно.

"Российские власти должны разработать систему медицинского контроля мигрантов, которые приезжают из стран с высоким эпидемиологическим риском, но это должно коснуться не только граждан Таджикистана", - сказал Ачкасов. Он отметил, что ему сложно комментировать, "почему выбор пал именно на мигрантов из Таджикистана", передает РИА Новости.

Напомним, главный государственый санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сегодня заявил о том, что в последнее время у трудовых мигрантов из Таджикистана выявляют много случаев заболевания ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. По его словам, временный запрет на использование трудовой миграции из Таджикистана может быть введен по медицинским соображениям.

Отношения между Москвой и Душанбе ухудшились после того, как суд в Таджикистане приговорил летчиков российской авиакомпании Владимира Садовничего  и  Алексея Руденко к 8,5 годам лишения свободы, признав их виновными в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил полетов.

ИЧ

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