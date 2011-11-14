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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

В Белоруссии обсудили вопросы антикоррупционного Совета СНГ

14 ноября 2011, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Белоруссии обсудили вопросы антикоррупционного Совета СНГ

В Белоруссии прошло заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В Исполнительном комитете СНГ коррупцию обсудили с различных точек зрения.

В условиях финансовой глобализации и интернационализации преступности борьба с коррупцией невозможна без координирования усилий в противодействии легализации криминальных средств в международном масштабе, отмечается в сообщении Исполкома, передает издание Аргументы.ру. Только сочетание мер, предпринимаемых на национальном уровне с многосторонними усилиями может дать желаемый эффект и не позволить преступным капиталам свободно перетекать. В этой связи в Содружестве ведется работа по созданию специального органа, призванного обеспечить активизацию и повышение эффективности многостороннего сотрудничества в рамках СНГ в сфере борьбы с коррупцией.

ЕЛ

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