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//Политика

Глава РПЦ патриарх Кирилл приехал в Сирию

13 ноября 2011, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Глава РПЦ патриарх Кирилл приехал в Сирию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Сирию. Визит главы РПЦ состоялся в день, когда Лига арабских государств проголосовала за приостановку членства Сирии и введение в отношении Дамаска политических и экономических санкций в связи непрекращающимися репрессиями властей против демонстрантов.

Патриарх Кирилл  встретился с главой сирийского правительства Аделем Сафаром, несмотря на кровавое противостояние в этой стране, в результате которого погибли тысячи мирных жителей.

Отметим, священнослужитель совершает визит в Антиохийский Патриархат, который охватывает территорию турецкой провинции Хатай а также Сирию, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова.

По словам патриарха Кирилла, он надеется на мирное разрешение конфликта в Сирии. "Я не политик. Я говорю языком человека веры. Я уверен, что все проблемы можно решить мирным путем, путем диалога", - сказал глава РПЦ. Как считает патриарх Кирилл, самое главное, чтобы не проливалась человеческая кровь. "Поэтому, как и очень многие люди в мире, я связываю решение проблем, существующих в сирийском обществе, с мирным диалогом", - сказал он. Глава сирийского правительства заявил главе РПЦ, что в его стране обеспечено мирное сосуществование последователей разных религий.

Напомним, в начале октября Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН о введении жестких санкций против Сирии. Россия выразила опасения, что подобные меры могут привести к военному вмешательству западных стран в ситуацию, как случилось в Ливии.

ИЧ

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